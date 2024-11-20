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TRT Haber 20.11.2024 11:39

Yılın ilk 10 ayında 722 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 10 ayında düzenlenen 40 bin 521 operasyonda 722 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yılın ilk 10 ayında 722 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar gelecek...

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