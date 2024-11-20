Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj oyununa denetim

Ticaret Bakanlığı,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gramajın ve fiyatın müşterinin göreceği şekilde menülerde yer alma zorunluluğu hatırlatıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi ile düzenlenmektedir.

Yönetmelik, tüketicilerin 'ekonomik çıkarlarının korunması' ve 'doğru ve eksizsiz olarak bilgilendirilmesi' açısından önem arz etmektedir.

Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce 'döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, hamburger' gibi ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlışılmış, denetimler artırılmıştır."