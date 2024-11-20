Duman 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.11.2024 11:26

Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj oyununa denetim

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. Gramaj bilgisi vermeyenlere denetim başlattı.

Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj oyununa denetim

Ticaret Bakanlığı,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  gramajın ve fiyatın müşterinin göreceği şekilde menülerde yer alma zorunluluğu hatırlatıldı.

 

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi ile düzenlenmektedir. 

Yönetmelik, tüketicilerin 'ekonomik çıkarlarının korunması' ve 'doğru ve eksizsiz olarak bilgilendirilmesi' açısından önem arz etmektedir.

Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce 'döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, hamburger' gibi ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlışılmış, denetimler artırılmıştır." 

ETİKETLER
Denetim Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 3. gününde sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" Washington'da 600 bin kişiyi elektriksiz bıraktı
12:00
Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdi
12:03
Ömer Çelik: Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez
12:05
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
12:01
Yılın ilk 10 ayında 722 terörist etkisiz hale getirildi
11:51
Kredi kartına komisyon isteyen işletmeler şikayet edilebiliyor
Filistinliler karınlarını doyurmak için çöplükten yiyecek topluyor
Filistinliler karınlarını doyurmak için çöplükten yiyecek topluyor
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler bu kez de keçi sürüsüne saldırdı
Başıboş köpekler bu kez de keçi sürüsüne saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ