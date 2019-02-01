Emine Erdoğan, Twitter hesabından, geçen yıl 1 Şubat'ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'yle ilgili değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında Okuryazarlık Seferberliği'yle ilgili rakamlara yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl bugün başlattığımız Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek, okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve Milli Eğitim Bakanlığının emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum. "
Kaynak: AA