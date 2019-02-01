Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela'da devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi.

Venezuela'da dış müdahalenin çözüm getirmeyeceğini bu durumun iç savaşa bile neden olabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah korusun içeride bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir. Taraf tutmak yerine diyaloğu, ön plana çıkarması gerekiyor. Biz bu tür kararları Türkiye olarak doğru bulmuyoruz. Maduro seçimle geldi iradeye de saygısızlık etmesin kimse. Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela ve halkına daha fazla yardımcı oluruz"

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacak

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacağını da açıkladı.

"Partiler üstü politika izleyen bir ülkedir. Bu dönemde AB ile ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Romanya da bir zirve düzenlemek istediğini söyledi. 15'inde Brüksel'de bir ortaklık konseyi toplantısı gerçekleştirilecek."

Kaynak: TRT Haber