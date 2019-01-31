Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nden 785 bin 81 vatandaş faydalandı. Bu oran Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberlikte 2018'de okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar 659 bin 174 kişi ile kadınlar ve 98 bin 116 kişi ile 65 yaş üstü vatandaşlar oldu

Okuma yazmayı hiç bilmeyenler için açılan temel düzey kurslara ve sınavlara 666 bin 183 kişinin katılımı sağlandı

Seferberliğe en fazla katılımın yaşandığı iller Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

Kaynak: AA