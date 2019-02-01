FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.
Kaynak: AA
FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.
Kaynak: AA