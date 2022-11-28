Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlik kariyer basamakları takvimi güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçlarının öngörülen tarihten önce açıklanmasının ardından, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürece ait takvim de güncellendi.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu" ekinde yer alan takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklandı.
Bu değişiklik doğrultusunda, sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.
Buna göre, sınav sonuçlarına itirazlar 1 Aralık'a, itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak.
Kesin sonuçların 16 Aralık'ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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