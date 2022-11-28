Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin 21 yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Meredov'un dünyanın en tecrübeli bakanlarından olduğunu belirten Çavuşoğlu, ikili görüşmede bazı bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi.

5 anlaşma imzalanacak

Karşılıklı ziyaretlerin de görüşüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Avaza'da gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesi hazırlıklarının ele alındığını, bunun yanında zirve öncesi üç ülkenin Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları toplantısı yapılmasının faydalı olacağına karar verdiklerini söyledi.

Toplantılar kapsamında 5 anlaşma imzalanacağı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Türkiye'den Türkmenistan'a yakın zamanda gerçekleşen ziyaretlere değinerek, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un gelecek yılın başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

"Türkmenistan'da Türk firmalarının yatırımı yarım milyar dolara yaklaştı"

Çavuşoğlu, ikili ticaretin arttığını da ifade ederek, "Geçen sene bir önceki seneye göre yüzde 45'lik artış göstermişti, 2 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene istediğimiz artış oranını göremiyoruz ama 5 milyar dolar hedefimize ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışmamız lazım" diye konuştu.

Türkmenistan'daki Türk firmalarının yatırımlarına işaret eden Çavuşoğlu, "Türkmenistan'da Türk firmalarının yatırımı yarım milyar dolara yaklaştı. Bugün müteahhitlik alanında Türk firmaları, Rusya'dan sonra Türkmenistan'da en büyük müteahhitlik projelerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, yaklaşık 50 milyar dolarlık 1000'den fazla projenin Türk firmaları tarafından Türkmenistan'da hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmelerde Türkmenistan'ın önümüzdeki süreçte çok önemli projeleri var. Yeni şehirler inşa ediyorlar. Burada da Türk firmalarına yer vermelerinden memnuniyet duyacağız" dedi.

Ulaştırma ve nakliyat konularının da görüşmede ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle nakliyat konusunda engellerin kaldırılması konusunda hemfikiriz. Ayrıca biliyorsunuz kuzey koridorunun ortadan kalkmasından sonra alternatif olarak doğu, batı, orta koridor, Hazar geçişli koridorlar önem kazanmaya başladı. Burada Türkmenistan'la ve diğer ülkelerle beraber yapacağımız işbirliği de önem arz ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan'ın da katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı konusunda da Meredov'a bilgi verdiğini anlatan Çavuşoğlu, enerji alanında atılacak adımların da gündeme geldiğini ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

"En büyük arzumuz kardeş Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması"

Eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkmenistan ihtiyaç duyarsa, büyükelçiliklerin olmadığı yerlerde Türkmenistan vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri verebileceğimizi söyledik." dedi.

İki bakanlık arasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri arasında istişareler gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, teknolojinin hızla geliştiğini belirterek, "Uluslararası bilgi güvenliği konusunda da bir anlaşma imzalama konusunda hemfikir olduk. Arkadaşlarımız taslak üzerinde müzakereleri sürdürecekler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın TDT'ye gözlemci üye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim en büyük arzumuz kardeş Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması ve zirveleri de ev sahipliği yapması." ifadelerini kullandı.

Meredov'u Nisan 2023'te düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da davet eden Çavuşoğlu, gelecek dönemde daha yakın çalışma konusunda da hemfikir olduklarını söyledi.