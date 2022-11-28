250 saate yakın mesai harcandı, bir aylık sürenin ardından 2023 yılı bütçe teklifi komisyondan geçti. Sıra Genel Kurul aşamasında...

Genel Kurul'daki bütçe mesaisi 5 Aralık'ta başlayacak.

Cumartesi ve pazar günleri dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

Genel Kurul'da bütçe mesaisi

İlk olarak bütçe teklifinin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. Ardından sırasıyla bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. İlgili bakanlar, bütçelerini savunmak, soru ve eleştirilere yanıt vermek için Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Grup toplantıları da yapılmayacak

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.