Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Teröristlerin iadeleri için İsveç ve Finlandiya ile devam eden görüşmelere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, yarın NATO Dışişleri Bakanları toplantısının yapılacağı Bükreş'te üçlü formatta bir araya gelineceğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul’daki görüşmemizin ardından, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin “zamanı geldi” ifadesini kullandıysa ve bazı olumlu adımlar atıldıysa da, son üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. Bu şu demek: Muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani, henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da İsveç Başbakanına bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var"

Çavuşoğlu, "Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" dedi.

Mısır'a büyükelçi ataması

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda Büyükelçi ataması olabilir" dedi.

Amaçlarının Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım. Ama orada bir ilerleme yok" şeklinde konuştu.