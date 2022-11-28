Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk bakan Meredov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK Bakanlar oturumunun ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile de bir araya geldi.