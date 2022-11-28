Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla görüştü. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve Birlik Komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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