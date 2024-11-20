Numan Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, CHP'li vekillerin Meclis'teki provokasyonuna "Saygısızca bir davranış, diyerek tepki gösterdi. "Bundan sonraki süreçlerde bu tavırlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek." dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde yaşanan görüntüler fevkalade üzüntü vericidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışmamıştır. Saygısızca bir davranıştır. Denetim fonksiyonunu yerine getirmek, yaptığı faaliyetler ile ilgili hesap vermek için Sayın İçişleri Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmiştir ama karşılaştığı muamele kabul edilir bir muamele değildir. Bunu asla kabul etmediğimizi doğru bulmadığımızı bundan sonraki süreçlerde bu tür tavırlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini isterim.

Ayrıntılar gelecek...