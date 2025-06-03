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Gündem
TRT Haber 03.06.2025 20:47

Numan Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Numan Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Seçimlerin üçüncü turunu Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi de Genel Kurul Salonundaki locadan izledi.

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