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TRT Haber 03.06.2025 18:18

Bakanlıktan Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akaryakıt istasyonları ile ilgili iddialarını yalanladı. Akaryakıt istasyonlarına yönelik yeni bir düzenleme ya da kişiye özel bir uygulamanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Bakanlıktan Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011'den itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

"İddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir"

Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki ile "Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi" gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası durum geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özgür Özel Akaryakıt
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