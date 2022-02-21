Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
"Hastalığı hafif geçiriyorum"
Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaptırdığım COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin."
Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 21, 2022
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.
Etiketler: AK Parti Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Numan Kurtulmuş
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