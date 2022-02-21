Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, İMEAK heyetiyle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.
Bakan Nebati, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. pic.twitter.com/9bs4JHXZVY— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 21, 2022
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati Ticaret
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