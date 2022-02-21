Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Nebati, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.