İstanbul Poyrazköy'de 2009'da yapılan kazıda bulunan mühimmat gerekçe gösterilerek pek çok asker terör örgütüyle ilişkilendirildi. Haklarında dava açılan çok sayıda kişi tutuklandı.

Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 8 yıl önce başlattığı soruşturma tamamlandı.

Çoğu FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilmiş eski polis olmak üzere 68 şüpheli hakkında 1048 sayfalık iddianame düzenledi.

İddianamede yer alan şüphelilerden bazılarının FETÖ davalarından hüküm giyen isimler odluğu dikkat çekiyor. Baş şüpheliler arasında eski FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün de bulunuyor.

İddianamede, dönemin Terörle Şube Müdürü Yurt Atayün için 573 yıl,, dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer için 212 yıl hapis cezası talep edildi.

Kumpasa ilişkin önemli detaylar da iddianamede yer aldı. Buna göre; FETÖ'nün emniyet ve yargıya sızan mensupları usulsüz dinleme yaptı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdi ve kişileri fişledi.

Sahte ihbar tutanakları düzenleyerek hukuka aykırı delillerle soruşturma ve davalar açıldı. Bu yöntemlerle FETÖ üyesi olmayan subaylar tasfiye edildi, onların yerine ise örgüt elemanları getirildi.

İddianamede, FETÖ'nün nihai hedefinin Türk Silahları Kuvvetlerini ele geçirmek olduğuna yer verildi.

Şüpheliler, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarıyla önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.