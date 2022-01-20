AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile istişare toplantısında konuştu.

2023'ün sadece bir partinin hedefi olmadığını, milletin tamamının ortak hedefi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, 2023'te güçlü bir Türkiye'nin kapısının açılacağını, ülkenin bu istikamette yoluna devam edeceğini vurguladı.

2053'te ise sonraki nesillerin daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacağını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"2071'e geldiğimizde bambaşka bir dünya devleti, büyük bir güç olan Türkiye'yi gözümün önünde görür gibi inanıyorum. Bunun için farklılıklarımız ve görüşlerimiz ne olursa olsun, bu işi hep beraber millet olarak birlikte yapacağız. İnşallah daha güçlü hedeflere yoğunlaşacağız. İş, sanat, siyaset, bilim, sağlık sektöründe olanlar, fabrikalarda çalışanlar, toplumun hangi kesiminden olursak olalım hepimiz aynı istikamete bakacağız."

''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkmasın''

Türkiye'nin yolundan alıkonulması için yıllarca çeşitli terör örgütlerinin kullanıldığına vurgu yapan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki göstererek, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkmasın. Terör örgütleri, o örgütleri destekleyenleri çok ciddi şekilde eninde sonunda bir bumerang gibi vururlar. Yıllardır Batı ülkelerinin büyük bir kısmında dünyadaki önemli başkentlerde bu örgütlerin nasıl desteklendiğini, Türkiye'nin başına nasıl bela edildiğini çok yakından biliyoruz'' dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böylesine zırva bir karara imza atmış olmasının, bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyeceğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böylesine zırva bir karara imza atmış olması, bölgedeki bütün barış çabalarını da zedeleyecek, zarar verecek olan, boylarını aşan bir denemedir. Zaten Ege'de, Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz. Yaptıkları bu yanlış uygulamanın en çok da kendilerine zarar vereceğinin altını çizmek isteriz."

Buna benzer adımlarla önümüzdeki dönemde de karşılaşabileceklerini söyleyen Kurtulmuş, önemli olanın milletin aynı istikamette yürümesi olduğunu vurguladı.