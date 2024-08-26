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Gündem
TRT Haber 26.08.2024 10:35

Numan Kurtulmuş: Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür" dedi.

Numan Kurtulmuş: Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin iftihar sayfalarından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu kutlu günde, savaşta ve sonrasında sergilediği şeref ve erdemi tarihe altın harflerle yazdırmış büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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