Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.08.2024 06:47

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda, Panama bandıralı bir petrol tankerinde makine arızası meydana geldi. Kurtarma ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti. Gemi emniyetle, Türkeli Demir Sahası'na götürüldü. Arıza nedeniyle, Boğaz'da geçici olarak durdurulan gemi trafiği normale döndü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Panama bandıralı petrol tankeri, Romanya'dan Libya'ya doğru yol alıyordu. İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde arızalandı.

Makinesinde arıza meydana gelen 171 metre uzunluğundaki Sredina isimli gemiden yardım çağrısı yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri kısa sürede olay yerindeydi.Gemi çevresinde gerekli tedbirler alındı. Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Türkeli Demir Sahası'na götürüldü.

Tanker, emniyetle demirletildikten sonra, İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

İsranbul Boğazı'ndan gemi trafiği durduruldu
İsranbul Boğazı'ndan gemi trafiği durduruldu

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Özkan'a tepkiler art arda geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
06:52
İsrail'in tahliye kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi boşalttırılıyor
06:43
Reuters: Bir personelimiz Ukrayna'da hayatını kaybetti
06:38
Yalova'da kanoyla denize açılan 2 kişi kayıp
06:39
Telegram: Durov’a yönelik suçlamalar saçmalık
06:35
Hamas, "İsrail işgalini kalıcı hale getirecek" olan yeni ateşkes teklifini reddetti
Katil İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini boşalttırdı
Katil İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini boşalttırdı
FOTO FOKUS
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ