İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Panama bandıralı petrol tankeri, Romanya'dan Libya'ya doğru yol alıyordu. İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde arızalandı.
Makinesinde arıza meydana gelen 171 metre uzunluğundaki Sredina isimli gemiden yardım çağrısı yapıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri kısa sürede olay yerindeydi.Gemi çevresinde gerekli tedbirler alındı. Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Türkeli Demir Sahası'na götürüldü.
Tanker, emniyetle demirletildikten sonra, İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği normale döndü.