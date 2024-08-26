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Gündem
TRT Haber 26.08.2024 08:04

Organize suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 11 tutuklama

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.

Organize suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da “Kuyu-20” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda Kani Derici ve Ferit Bilmez’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler"

Operasyon sonucu 15 ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 


 

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