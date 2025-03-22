Nuhoğlu'nun farklı şirketlerine verilen milyarlık ihaleler MASAK raporunda

İBB Başkanı İmamoğlu'na en yakın isimlerden Ali Nuhoğlu, yolsuzluk soruşturmasının önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarını düşük bedelle Nuhoğlu'na devrettiği, ödemelerin ise belediye ihalelerinden tahsil edildiği raporlara yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın iş adamlarından biri olarak öne çıkan Ali Nuhoğlu, yolsuzluk soruşturmasının en kilit isimlerinden biri. Nuhoğlu'nun, 2021 yılında kurduğu "Güllüce" isimli şirketi, Ekrem İmamoğlu'nun villalarını da ilk satın alan şirket olarak biliniyor.

2021, 2022 ve 2023 yıllarında zarar açıklayan şirket, Sarıyer'deki 1970 metrekarelik arsa içerisinde İstanbul Boğazı'na nazır 3 villayı 31 milyon bedelle satın aldı. Villa arazisinin finansmanı için kullanılan paranın kaynağı ise Ali Nuhoğlu’nun şirketi Nuhoğlu İnşaat’tan geliyor.

Nuhoğlu İnşaat da bu parayı ortağı olduğu ATZ Enerji’nin faaliyetlerinden elde etti. Nuhoğlu İnşaat ve ATZ Enerji İnşaat ortaklığının finansman kaynaklarını ise çoğunlukla nakit para yatırma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ödemeler oluşturuyor.

50 milyon dolarlık villalar düşük bedelle İmamoğlu İnşaat'a geçti

Boğaz'daki değerli villaların sahibi olan "Güllüce" isimli şirketin hisseleri, İmamoğlu inşaat tarafından 15 milyon lira karşılığında satın alındı. Böylelikle 50 milyon dolarlık villalar, 15 milyon lira karşılığında İmamoğlu ailesine geçti.

Bu kadar değerli bir gayrimenkulü çok düşük ücretle devretmenin arkasında başka bir hesabın olduğu ortaya çıktı.

KİPTAŞ'tan 2,1 milyar liralık ihale

Ali Nuhoğlu'nun Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Belediye şirketleriyle olan yakınlığı da MASAK raporlarına yansıdı. Raporda yansıyan tespitlere göre, Ali Nuhoğlu'nun ortağı olduğu İSTCON şirketine 2,1 milyar liralık kentsel dönüşüm ihalesi verildi. KİPTAŞ tarafından yapılan ihalenin avansı olarak 199 milyon 500 bin liralık ödeme yapıldı. Paranın bir kısmı da Ali Nuhoğlu'nun diğer şirketi TREND A.Ş’ye gönderildi. Böylelikle villaların parası belediye kasasından çıkmış oldu.

Ayrıca, Ali Nuhoğlu'nun sahibi ve ortağı olduğu Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat şirketlerine 2020 yılından itibaren İSKİ ve İSFALT'tan toplam 253 milyon lira ödeme yapıldı. Diğer şirketi Neoray Trend Adi Ortaklığı'ndan ise Trend İnşaat şirketine 310 milyon lira para transfer edildi. Bu paranın kaynağı da 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gönderilen yaklaşık 1 milyar 150 milyon liradan karşılandı.

Ali Nuhoğlu'nun bir diğer şirketi olan İSTCON'dan, Trend İnşaat Şirketine 2024-2025 yıllarında gelen para ise 345 milyon lira... Bu para da İBB’ye bağlı KİPTAŞ’tan gelen 660 milyon lira içinden alındı. İSTCON'un sahibi ise 25 yaşındaki Ali Nuhoğlu’nun hemşehrisi Furkan Remzi Ceylan… Belediye ihalelerinden alınan paraların ödendiği şirket isimleri farklı olsa da aynı isim etrafından toplandığı belirlendi.