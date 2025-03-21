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Gündem
TRT Haber 21.03.2025 23:51

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ana muhalefet partisi, adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölge ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirtti. 

Altun, açıklamasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesi ile Türkiye'nin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

 

"Bu mücadele Sayın Cumhurbaşkanımızın mübarek Ramazan ayında da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından da net bir şekilde görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak aziz Milletimiz ve güzel Türkiye’miz için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

"Demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır"

Öte yandan “ana muhalefet partisi” dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır.

“Ana muhalefet partisi” son olarak devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir.

Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır.

"Ana muhalefet, kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir"

Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir.

Şiddetin her türlüsü kötüdür. Demokrasi her daim pusulamızdır. Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir".

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Fahrettin Altun Hukuk CHP
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