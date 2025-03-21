Bakan Göktaş'tan, şehit savcının ailesine ziyaret

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit savcı Kiraz'ın aziz hatırasının, milletin adalet duygusuna emanet edilmiş bir miras olduğunu belirterek, "Bugün kahraman şehidimizin kıymetli ailesini İstanbul'daki evlerinde ziyaret ettik. Adalet uğruna can veren yiğit savcımızı rahmet ve dua ile anıyoruz.

"Onun mirası, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla sonsuza dek yaşayacaktır"

Ruhu şad, makamı ali olsun. Onun mirası, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş paylaşımında, şehit savcının babası Hakkı ve annesi Saadet Kiraz ile bir araya geldikleri fotoğraflara da yer verdi.