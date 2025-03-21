Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.03.2025 22:05

Cevdet Yılmaz: CHP geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönmelidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: CHP geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönmelidir

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışıyla sokağa yönlendiren anlayışın, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkenin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sokağı terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak ihanettir"

"Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."

 

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz CHP Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş'tan, şehit savcının ailesine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
ABD, eski Arjantin Cumhurbaşkanını yaptırım listesine aldı
22:51
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bilinçli olarak yok etti
22:42
Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'ye geçeceklerini açıkladı
22:14
Hamas: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı gerçekleri çarpıtıyor
22:10
Bakan Şimşek: Ekonomi programının uygulanmasında hiçbir tereddüt yok
21:56
ABD medyası: Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ