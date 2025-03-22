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Gündem
TRT Haber,AA 22.03.2025 00:22

DMM, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı.

DMM, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Görüntüler Türkiye'den değil, Çin'den

DMM, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı

İddiaya konu görüntülerin, Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan taramalar sonucunda bahse konu görüntülerin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül 2024'te Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

 

Görüntüler Doğu Timor'da çekildi

DMM, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir başka görüntünün de Türkiye'ye ait olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan taramalar sonucunda bahse konu görüntülerin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül 2024’te Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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