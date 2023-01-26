Nüfus arşivinde 468 milyon belge dijitalleştirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belgenin dijitalleştirildiğini, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesinin de restore edildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hafızası olan nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesi restore edildi. Aramıza katılarak eğitimlerini tamamlayan 20 restoratörümüzle nüfus kütüklerimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, paylaşımında, belgelerin onarıldığı ve dijital ortama aktarıldığı anların yer aldığı videoya da yer verdi.
Milletimizin hafızası olan nüfus arşivinde— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 26, 2023
468.420.923 BELGE DİJİTALLEŞTİRİLDİ
1 MİLYON 566 BİN
sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesi restore edildi
Aramıza katılarak eğitimlerini tamamlayan 20 restoratörümüzle nüfus kütüklerimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz @TCNufus pic.twitter.com/jGMl8uVlOW
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