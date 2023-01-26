Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.
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Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP Son Dakika
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