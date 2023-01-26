Togg'un 100. yıl özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Togg'un 100. yıl özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Satranç tutkusunu müzeye dönüştüren koleksiyonere Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

Satranç tutkusunu müzeye dönüştüren koleksiyonere Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına tepki: Abartı var, çifte standart var

Sıradaki Haber

Tanklar bir kez daha Avrupa’da: Ukrayna’da dengeler değişecek mi?