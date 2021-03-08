İçişleri Bakanlığı'nca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı.



Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde yapılıyor.

Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yeri ile kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek, lokali gibi halka açık iş yeri ve işletmeleri kapsayan denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere 8 bin 476 yönetici katıldı

Aralarında valilerin de bulunduğu 8 bin 476 yönetici personelin katıldığı denetimlerde, 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 işyeri ve 4 bin 47 pazaryeri kontrol edildi.

20 iş yeri kapatıldı



983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri ve işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme, iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edildi. 20 iş yerine kapatma cezası verildi.