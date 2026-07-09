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Gündem
TRT Haber 09.07.2026 06:33

NATO Zirvesi dünyaya "TRT" ile ulaştı

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ni, 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve yüzlerce personelden oluşan dev bir operasyonla anbean dünyaya aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO Zirvesi'nde yayıncılık performansı ile öne çıkan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), zirvenin tüm detaylarını güçlü teknik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla ekranlara taşıdı. Liderlerin ikili temaslarından kritik açıklamalara kadar her gelişme, kesintisiz bir yayın akışıyla izleyiciye sunuldu.

Zirvenin nabzı 26 farklı noktada tutuldu

Zirve takibi için Ankara'nın stratejik noktalarında konumlanan TRT ekipleri; havalimanlarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, liderlerin görüşme alanlarından delegasyon merkezlerine kadar şehrin dört bir yanında görev yaptı. Toplam 26 ayrı yayın noktası oluşturan TRT, 18 naklen yayın aracıyla tarihi zirveyi dünyanın dört bir yanına ulaştırdı.

Gelişmiş yayın teknolojilerini sahaya yansıtan TRT, organizasyon boyunca 96 kamera kullanarak zirveden en özel görüntüleri kaydetti. Alanında uzman onlarca muhabir ve yüzlerce teknik personel, sıcak gelişmeleri aktarmak için kesintisiz mesai harcadı.

Uzman değerlendirmeleriyle stratejik analizler

Canlı yayın bağlantılarıyla anlık gelişmeleri aktaran TRT, aynı zamanda stüdyolarında ağırladığı alanında uzman konuklarla zirvenin siyasi ve stratejik yansımalarını izleyiciler için analiz etti.

Türkiye'nin kamu yayıncısı, modern yayıncılık anlayışı ve güçlü kadrosuyla NATO Zirvesi boyunca sürdürdüğü yayın maratonuyla tarihi organizasyonun küresel ölçekte takip edilmesini sağladı.

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NATO Zirvesi dünyaya "TRT" ile ulaştı
NATO Zirvesi dünyaya "TRT" ile ulaştı
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