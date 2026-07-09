Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.07.2026 05:53

5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Trakya geneli ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya kesimi ile Çanakkale'nin kuzey çevrelerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER
Meteoroloji
Sıradaki Haber
Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2'si polis, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:44
ABD ordusu İran sınırında hava trafiğini artırdı
06:09
Meteoroloji'den İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
05:24
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e yükseldi
04:35
Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı
04:30
Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2'si polis, 4 kişi yaralandı
04:11
Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ