5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya kesimi ile Çanakkale'nin kuzey çevrelerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.