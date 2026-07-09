ABD ordusu İran sınırında hava trafiğini artırdı

Uçuş takip uygulaması "Flightradar24" üzerinden yapılan incelemede, 8 Temmuz'da Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Doğu Akdeniz bölgesinde 4 Stratotanker, İsrail üzerinde 1 Stratotanker, Basra Körfezi'nde ise 5 Stratotanker ve 2 yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" olduğu gözlemlendi.

Ayrıca, Avrupa üzerinde de ABD ordusuna ait askeri nakliye uçakları görüldü.

CENTCOM, 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu

Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, nereden geldiği belirlenemeyen mermilerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırılara karşılık olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadesini kullanmıştı.