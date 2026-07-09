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Gündem
AA 09.07.2026 06:50

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO Zirvesi tebriği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarılı sonuçlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO Zirvesi tebriği
[Fotograf: AA]

İtalya Başbakanlığından, Ankara'daki NATO Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine, kolektif savunmaya ve İttifak'ın güney kanadı da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

Liderlerin iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Liderler, savunma sanayisi ile uzay sektörü gibi diğer stratejik alanlar da dahil olmak üzere ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini yinelediler." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Liderler ayrıca Ukrayna, Orta Doğu, İran ve Libya gibi ortak ilgi alanına giren başlıca uluslararası meseleleri görüştüler. Özellikle Libya konusunda, düzensiz göç hareketleri ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabakata vardılar."

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