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Türkiye
TRT Haber 09.07.2026 05:58

Meteoroloji'den İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların kentin Avrupa Yakası genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Ayrıca, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek, İstanbulluların muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

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