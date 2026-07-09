Meteoroloji'den İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların kentin Avrupa Yakası genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ayrıca, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek, İstanbulluların muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.