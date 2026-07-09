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Gündem
TRT Haber 09.07.2026 07:42

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Yurt genelinde yarından itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte, özellikle güney kesimlerde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar geri dönüyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarına göre, bugün Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması ve yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ancak bu serinleme kısa süreli olacak ve sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak yükselmeye başlayacak.

Hafta sonu sıcaklıklar artıyor

Tahminlere göre, bugün İstanbul'da 27 derece civarında seyredecek olan en yüksek sıcaklık, pazar günü 31 dereceye kadar çıkacak. İç kesimlerde ve güney bölgelerde ise sıcaklık artışı daha belirgin hissedilecek.

Ankara'da bugün 32 derece beklenen sıcaklığın hafta sonu 33 dereceye, İzmir'de 34 dereceden 37 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek; Diyarbakır'da pazar günü termometrelerin 41 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Kuzeyde yağış, güneyde güneş hakim

Haftalık tahmin raporuna göre, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem bugün ve yarın Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinde gök gürültülü yağışlara neden olacak. Cumartesi gününden itibaren ise yağışlı hava etkisini kaybederek yerini az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hafta boyunca yağış beklenmezken, güneşli havanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu artacak olan sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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