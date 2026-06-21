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Gündem
TRT Haber 21.06.2026 11:09

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziranda İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek.

İstanbul'daki zirveye, 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

NATO PA tarafından 2024'ten itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.

Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenenlerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

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