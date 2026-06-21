Filenin Sultanları'nın rakibi Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı 3 maçı da kazandı.

Türkiye, organizasyonda 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin de millilerimiz gibi 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Almanya'yı 3-2 yendik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci haftadaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yendi.

Müsabakaya iyi başlayan Almanya, ay-yıldızlı takımımızın özellikle servislerdeki hatası sonucu 12-8 öne geçti. Almanya, kontrolü elinde bulunduğu seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vargas'ın etkili servisleriyle 6-3 öne geçen ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine mola aldırdı. Milli takımımız, bloktaki sayıları ve orta alanda yaptığı hücumlarla farkı 6'ya çıkardı: 14-8. Weske, Alsmeier ve Cekulaev'in etkili mücadelesiyle toparlanan Almanya, skoru 19-19 olarak eşitledi. Çekişmeli şekilde devam eden seti 26-24 kazanan Almanya 2-0 öne geçmeyi başardı.

Müsabakada üçüncü setin ilk bölümü de karşılıklı sayılara sahne olurken son bölümde İlkin Aydın'ın sayılarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçta dördüncü sette de takımlar karşılıklı sayılar üretirken Almanya, Cekulaev ile 15-14 öne geçti. Daha sonra rakibinin yaptığı hataları Vargas ve İlkin Aydın'ın performansıyla iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekibimiz, seti 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, daha iyi bir mücadele sergilediği son seti 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, ligde 5. galibiyetini elde etti. Almanya ise 5. kez mağlup oldu.