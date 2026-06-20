Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.06.2026 17:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Liderler, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini önemsediğimizi, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya’nın yakın iş birliği içinde olmasını önemsediğimizi, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi hususunda da sağlanması için Türkiye olarak yoğun çaba gösterdiğimizi ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi: Evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı bütün gemilere kapatıldı
17:03
Bakan Çiftçi: Evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti
16:57
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler pazar günü yapılabilir
17:00
İran: Müzakere ekibimiz İsviçre'ye doğru yola çıkıyor
16:41
İsrail'de ilk kez Ebola şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı
16:35
Adana'da tırda 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ