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Gündem
AA 04.08.2026 23:40

MİT Başkanı Kalın, Libyalı yetkililerle Ankara'da bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Libyalı yetkililerle Ankara'da bir araya geldi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Zubi ve Dibeybe ile Ankara'da görüştü.

Yapılan görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Zubi ve Dibeybe, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da oynadığı etkili ve yapıcı rolü takdir ettiklerini belirtti.

Kalın, Türkiye’nin Libya’da barış ve istikrarın korunması amacıyla verdiği güçlü desteğin devam edeceğinin altını çizdi.

MİT Başkanı, Türkiye'nin Libya'da ülkenin birliği ile doğu ve batısındaki yönetimlerin tek bir Libya çatısı altında birleştirilmesi sürecini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Libya'da atılabilecek ilave adımlar görüşüldü

Kalın, Ankara'da Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Libya'da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

Trablusi, görüşmede, Türkiye'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne sağladığı desteklerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kalın da Libya'nın güvenlik ve kalkınması için verilen desteğin sürdürüleceğini, Türkiye’nin Libya ve Kuzey Afrika’da terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göç konularında yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.

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