Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.06.2026 10:36

Bakan Gürlek: Kayıp Aysel Yıldırım'dan acı haber aldık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Gürlek: Kayıp Aysel Yıldırım'dan acı haber aldık

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Son Dakika Akın Gürlek Malatya Cinayet
Sıradaki Haber
YKS'de AYT ve YDT bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Sınav yolunda kaza geçirdiler: 3 yaralı
11:45
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
11:30
İran Dışişleri: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak
11:24
Hayalindeki CİMER'i resmedip Türkiye birincisi oldu
11:18
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
11:13
NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
Şuşa'nın tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
Fatih'te geri kayan otobüs iş yerine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ