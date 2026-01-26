Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.01.2026 09:50

Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli için iddianame mahkemeye gönderildi. Hazırlanan iddianamede, yaklaşık 428 milyon liralık malvarlığına el konulması talep edildi.

Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı

5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan
Kaya'nın aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında ''İcbar Suretiyle İrtikap,
Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması,
Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira'' suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Muhittin Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''İcbar Suretiyle
İrtikap, Haksız Mal Edinme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Degerlerinin Aklanması'', İlker Arslan hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Haksız Mal Edinme'', Mustafa Gökhan Böcek hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Yardım Eden Sıfatıyla İcbar Suretiyle İrtikap ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' ile ''Nüfuz Ticareti ve Yardım Eden Sıfatıyla Haksız Mal Edinme'' suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda şüpheli Mustafa Gökhan Böcek hakkında TCK'nin 58/9 maddesinde düzenlenen ''Suçu Meslek Edinen Kişi'' olarak cezalandırılmasının talep edildiği, Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu isimli şüpheliler hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında ''Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık
170.083.116,41 TL mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 adet daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 rolex
marka saat ve Iphone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258.600.000,00 TL taşınmaz ve taşınır malın müsaderesi (işlenen suçtan kazanılanların mülkiyetinin devlete aktarılması) talep edildi.

ETİKETLER
Antalya Son Dakika
Sıradaki Haber
Yurt genelinde yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
ASELSAN'dan 171 milyon dolarlık ihracat
10:10
Avustralya'da süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi
10:00
Çin ordusunun en kıdemli generalinin nükleer sırları ABD'ye verdiği iddia edildi
09:56
Trump, Minnesota'da ICE ekiplerinin birini vurmasıyla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini belirtti
09:41
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 7 bin 80 lira
09:33
Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyon: 38 şüpheli adliyede
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ