Yurt genelinde yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek

MGM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde haftanın ilk yarısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta ortasından itibaren yağışla birlikte sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

9 ile fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, haftanın ilk günü için Batı Akdeniz ve Ege bölgelerinde 9 il için "sarı kodlu" uyarıda bulundu.

Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney (Lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (saatte 50-90 kilometre) hızında eseceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Hafta ortasında kar kapıda

Hafta başında batıdan giriş yapan yağışlı sistem, çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren iç kesimlere doğru ilerleyecek.

MGM raporuna göre, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hafta ortasında aralarında İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'daki illerde kar yağışı bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Hafta başında İstanbul 15, Kocaeli 19, Edirne 16 derece civarında seyredecek. Bölge genelinde hafta başından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Ege: İzmir 18 derece ve Muğla 12 derece çevrelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı bulunuyor. İç Ege'de ise yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

İç Anadolu: Ankara ve Konya çevrelerinde gündüz sıcaklıkları 10-11 derece civarında başlasa da, hafta ortasından itibaren soğuk ve yağış ihtimali artıyor. Gece saatlerinde pus ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz: Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar sel ve su baskını riski oluşturabilir. Bölgenin genelinde hafta boyunca yağış bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı görülürken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde başlayıp düşecek

Haftalık değerlendirmede, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde haftanın ilk günleri artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ancak çarşamba gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını ve anlık uyarıları MGM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.