Gündem
TRT Haber 25.01.2026 21:08

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı" iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığını iddia eden görüntülerin ve paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği" iddiasına yalanlama

DEAŞ Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
