Ankara
Gündem
TRT Haber 25.01.2026 18:11

Türkiye'den Suriye'ye şefkat eli

Kızılay ve AFAD’ın desteğiyle 50 ton un yüklü 5 tır; battaniye, bebek bezi ve gıda yüklü 6 tır insani yardım Ayn el Arab’a gönderildi.

Türkiye'den Suriye'ye şefkat eli

 

Suriye'de, terör örgütü YPG/SDG ile olan ateşkes süresi uzatıldı. Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkes süresinin 24 Ocak 2026 saat 23.00 itibariyle 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kararın, ABD’nin YPG/SDG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ’lı tutukluların Irak’a tahliyesine yönelik sürece destek amacıyla alındığı belirtildi.

Suriye ordusu; Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani yardım koridoru açtı. Koridorlar, sivillerin güvenli geçişi ve yardımların ulaştırılması amacıyla oluşturuldu.

 

Türkiye şefkat elini uzattı

Türkiye, Ayn el Arab’ta sivil halka ulaşması amacıyla AFAD ve Kızılay’ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü beş tır, battaniye yüklü bir tır ile bebek bezi ve gıda yüklü beş tırı Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon merkeziyle iş birliği içinde bölgeye sevk etti.

Türkiye'den Suriye'ye şefkat eli

AFAD Kızılay Suriye
