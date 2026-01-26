Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.01.2026 09:22

Barış Turgut çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı, 19’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Barış Turgut çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında Barış Turgut Organize Suç Örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

38 şüpheliden 17'si tutuklandı

Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı, 19’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
ASELSAN'dan 171 milyon dolarlık ihracat
10:10
Avustralya'da süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi
10:00
Çin ordusunun en kıdemli generalinin nükleer sırları ABD'ye verdiği iddia edildi
09:56
Trump, Minnesota'da ICE ekiplerinin birini vurmasıyla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini belirtti
10:00
Muhittin Böcek dahil 41 kişi için iddianame hazırlandı
09:41
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 7 bin 80 lira
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
Şark Fatihi ve Yetimlerin Babası: Kazım Karabekir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ