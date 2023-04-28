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Gündem
AA 28.04.2023 14:50

Muharrem İnce: Türkiye'nin başarılı çalışmalarının arkasındayız

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, savunma sanayi yatırımlarına ilişkin, "Biz Türkiye'nin bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarının arkasındayız, onları daha da geliştirip büyüterek savunma sanayimizi dünya birinci ligine taşıyacağız" dedi.

Muharrem İnce: Türkiye'nin başarılı çalışmalarının arkasındayız
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir sanayiye sahip olmasının, dünyada saygı ve güven, ülkede zenginlik ve istihdam kazanmasında büyük rol oynayacağını belirtti.

Gelişmiş teknolojilere sahip yerli silah sistemleri ve askeri ekipmanların, Türkiye'nin dost ülkelerle işbirliğini güçlendirmesine ve daha etkin bir rol oynamasına yardımcı olacağının altını çizen İnce, "Biz Türkiye'nin bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarının arkasındayız, onları daha da geliştirip büyüterek savunma sanayimizi dünya birinci ligine taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerinde çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Bunu görüyoruz ve bu çalışmaları sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya, bu sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında ciddi bir ekonomik darboğaz ve ambargo tehdidi ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu da çok önemli projelerin hayata geçmesini engelliyor. Bu anlamda 2040'a kadar bitirilip envantere girmesi gereken projeler için yaklaşık 85 milyar dolar bütçeye ihtiyaç var, bunu biliyoruz. Biz bu projeleri kalem kalem çalıştık ve kaynakları nasıl yaratacağımızı çözdük. Eksik tüm projeleri hızla ayağa kaldıracağız."

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