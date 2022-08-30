Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar’ı selamladı
Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar’da selamlama geçişi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçakların Kütahya ve Afyonkarahisar’da selamlama uçuşu yaptığı görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar’da selamlama/pasaj geçişi yapıldı."
Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar’da selamlama/pasaj geçişi yapıldı.#MSB #BüyükTaarruz #30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/HpYTUzBCpd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2022
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Savunma Bakanlığı
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