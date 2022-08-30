Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Biz ne yazık ki tarihimize yeterli kadar sahip çıkamayan bir milletiz.

Anadolu’daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde tarihimizi daha iyi öğrenmemizin ecdadımızı daha iyi tanımamamızın önünde engel kalmadığına inanıyorum.

Büyük Taarruz makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz önemli bir dönüm noktasıdır.

Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.

Yunanistan uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tutumunu S-300 kilidi atarak sürdürdü.

Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO’ya yapılmış bir tacizdir.

Amerika bize vermedikleri F-35’leri, Yunanistan’a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.

Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil.

Biz, bizden esirgenen her ürünü er ya da geç üretme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz, Türkiyeyiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.

Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur.

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