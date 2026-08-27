MSB'den İsrail'e tepki: Saldırgan tutum barışın önündeki engel

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar’da düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şehit ve gaziler rahmetle yad edilirken, TSK’nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi.

Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara’da geçit töreni düzenlenecek. Deniz Kuvvetleri 15 yüzer unsurla İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak, 30 gemi ise halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları Kütahya’da, SOLOTÜRK ise İstanbul’da gösteri yapacak. Çeşitli illerde bando ve mehteran konserleri verilirken, askeri müzeler ücretsiz olacak.

Ayrıca MSB bünyesindeki okullardan bu yıl 1.135 subay ve 1.979 astsubayın yanı sıra 19 ülkeden 210 yabancı öğrencinin mezun olacağı bildirildi.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Son bir hafta içinde 5 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Hudutlarda alınan teknolojik tedbirlerle son bir haftada 550 kişi yakalanırken, 807 kişi engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 9 bin 80’e ulaştı. Ayrıca Hakkari hudut hattında 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

NATO görevleri ve SEEBRIG ev sahipliği

NATO Hava Polisliği kapsamında Estonya’da bulunan 2 Türk F-16’sının Letonya’ya intikal ederek caydırıcılık görevini başarıyla icra ettiği belirtildi. Öte yandan, 3. Kolordu ev sahipliğinde İstanbul’da SEEBRIG (Güneydoğu Avrupa Tugayı) töreni yapıldığı ve Türkiye’nin 2026-2032 yılları arasında bu karargaha ikinci kez ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

İsrail’e tepki: Saldırgan tutum barışın önündeki engel

Orta Doğu’daki gelişmelere değinilen açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail’in; Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükûmetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

Savunma sanayiinde yerli hamleler

Yerli piyade tüfeği MPT-76 MH’nin yeni kabullerinin yapıldığı, Modern Makineli Tüfek MMT-76’nın helikopter testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Ayrıca BAYKAR üretimi KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İHA’nın (DİHA), TCG Anadolu ve TCG Burgazada üzerindeki deniz şartları test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD’li şirket iddiaları ve Terörsüz Türkiye süreci

Toplantının soru-cevap bölümünde öne çıkan diğer başlıklar ise şunlar oldu:

Bakanlık yetkilileri, toplantının soru-cevap bölümünde, bazı basın yayın organlarında yer alan ABD merkezli bir danışmanlık şirketiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin iddialara açıklık getirdi. Söz konusu çalışmanın Türkiye ile ABD arasındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan, tamamen profesyonel ve şeffaf bir stratejinin ürünü olduğu vurgulanırken, sözleşmenin belirli bir savunma programıyla sınırlı olmadığı kaydedildi.

Öte yandan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını yaptığı ve dört alt komisyon kurulmasına karar verildiği bildirildi. Bakanlığın, terör örgütünün silah bırakma ve teslim sürecine yönelik tespit görevini diğer kurumlarla eş güdüm içinde sürdüreceği ifade edildi.

Suriye’de "tek devlet, tek ordu" mesajı

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, SDG’nin feshedilerek devlet kurumlarına entegrasyonu yönündeki adımların, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve "Tek Devlet, Tek Ordu" anlayışı bakımından memnuniyetle karşılandığını belirtti. ABD makamlarının bölgede bir çatışmasızlık mekanizması tesisine yönelik girişimlerine dair haberlerin takip edildiği, ancak bu konuda Bakanlığa henüz resmî bir talep iletilmediği; bir talep gelmesi durumunda konunun ilgili makamlarla koordine edileceği not düşüldü.

Ege’deki statü tartışmaları ve Somali’deki gemi olayı

Ege’deki gayriaskeri statüdeki adaların durumuna da değinilen toplantıda, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası’ndan Girit’e taşınması "yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu bir adım" olarak nitelendirildi. Buna karşın, Rodos Adası’na bir İHA üssü kurulması yönündeki muhtemel girişimlerin adanın statüsünü ihlal edeceği ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği uyarısı yapılarak, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği vurgulandı.

Son olarak, Somali açıklarında kaçırılan gemiye ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde Somali makamlarına deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında gerekli her türlü desteğin sağlandığı aktarıldı.